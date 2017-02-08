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Госорганы сообщили, что памятник Т.Усубалиеву не впишется в архитектуру площади Ала-Тоо, - "Конгресс народов Кыргызстана"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408795-ru.html

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8 февраля 2017, 12:58       Комментарии

Государственные органы сообщили, что памятник общественному деятелю Турдакуну Усубалиеву не впишется в архитектуру площади Ала-Тоо. Об этом 8 февраля на пресс-конференции АКИpress сообщил член политсовета партии "Конгресс народов Кыргызстана" Таалайбек Джумадылов.
По его словам, также из-за моратория нельзя переименовать одну из центральных улиц Бишкека именем Т.Усубалиева.
Председатель политической партии "Конгресс народов Кыргызстана" Шамшыбек Медетбеков сообщил о ранее озвученном предложении увековечить память Т.Усубалиева: поставить памятник на площади Ала-Тоо, переименовать Первомайский район Бишкека, переименовать одну из центральных улиц Бишкека, назвать Государственный музей истории именем Т.Усубалиева, а также переименовать одну из школ в Кочкорской области и Курпсайскую ГЭС.
Однако, участники пресс-конференции сообщили, что их предложение не было принято.

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