Госорганы сообщили, что памятник Т.Усубалиеву не впишется в архитектуру площади Ала-Тоо, - "Конгресс народов Кыргызстана"

8 февраля 2017, 12:58 Комментарии

Государственные органы сообщили, что памятник общественному деятелю Турдакуну Усубалиеву не впишется в архитектуру площади Ала-Тоо. Об этом 8 февраля на пресс-конференции АКИpress сообщил член политсовета партии "Конгресс народов Кыргызстана" Таалайбек Джумадылов.

По его словам, также из-за моратория нельзя переименовать одну из центральных улиц Бишкека именем Т.Усубалиева.

Председатель политической партии "Конгресс народов Кыргызстана" Шамшыбек Медетбеков сообщил о ранее озвученном предложении увековечить память Т.Усубалиева: поставить памятник на площади Ала-Тоо, переименовать Первомайский район Бишкека, переименовать одну из центральных улиц Бишкека, назвать Государственный музей истории именем Т.Усубалиева, а также переименовать одну из школ в Кочкорской области и Курпсайскую ГЭС.

Однако, участники пресс-конференции сообщили, что их предложение не было принято.