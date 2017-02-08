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Президент потребовал активизировать борьбу с коррупцией в Минздраве

Источник:
http://knews.kg/2017/02/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408794-ru.html

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8 февраля 2017, 12:32       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 8 февраля принял министра здравоохранения страны Талантбека Батыралиева, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства проинформирован о проводимых реформах в системе здравоохранения страны, работе по расширению услуг по укреплению здоровья граждан, а также принимаемых мерах по профилактике инфекционных заболеваний.
"Подчеркнув важность продолжения реформ в секторе здравоохранения, Алмазбек Атамбаев особо заострил внимание министра на необходимости активизации мер по борьбе с коррупцией в этой системе. По словам главы государства, проводимые реформы должны обеспечить повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг и искоренить коррупцию. На встрече министр доложил пПрезиденту о работе по оказанию помощи в лечении и восстановлении здоровья семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы грузового самолета, произошедшего 16 января 2017 года на участке Дачи-СУ", – говорится в сообщении.
Кроме того, Талантбек Батыралиев рассказал о ходе строительства в стране крупных медицинских учреждений, а также дальнейших планах по сотрудничеству с зарубежными партнерами в реализации проектов в сфере здравоохранения.

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