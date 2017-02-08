Президент потребовал активизировать борьбу с коррупцией в Минздраве

8 февраля 2017, 12:32 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 8 февраля принял министра здравоохранения страны Талантбека Батыралиева, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства проинформирован о проводимых реформах в системе здравоохранения страны, работе по расширению услуг по укреплению здоровья граждан, а также принимаемых мерах по профилактике инфекционных заболеваний.

"Подчеркнув важность продолжения реформ в секторе здравоохранения, Алмазбек Атамбаев особо заострил внимание министра на необходимости активизации мер по борьбе с коррупцией в этой системе. По словам главы государства, проводимые реформы должны обеспечить повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг и искоренить коррупцию. На встрече министр доложил пПрезиденту о работе по оказанию помощи в лечении и восстановлении здоровья семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы грузового самолета, произошедшего 16 января 2017 года на участке Дачи-СУ", – говорится в сообщении.

Кроме того, Талантбек Батыралиев рассказал о ходе строительства в стране крупных медицинских учреждений, а также дальнейших планах по сотрудничеству с зарубежными партнерами в реализации проектов в сфере здравоохранения.