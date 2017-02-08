Дефицит бюджета в 2016 году сложился на уровне 20,9 млрд сомов

8 февраля 2017, 12:58 Комментарии

Дефицит бюджета в Кыргызстане в 2016 году сложился на уровне 20,9 млрд сомов, по отношению к ВВП это составило 4,5%. Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Дефицит планировался в размере 22,1 млрд сомов по отношению к ВВП 4,8%.

"То есть мы сократили дефицит бюджета на 0,3%. В наш адрес звучит много критики из-за того, что мы увеличиваем дефицит. И наши граждане понимают это так, что государство не сможет профинансировать эти расходы. Это не так, у нас полностью есть источники покрытия дефицита, в основном дефицит перекрывается за счет кредитов и грантов. Кредиты мы берем на строительство инфраструктурных объектов: модернизация ТЭЦ Бишкека и Токтогульской ГЭС, строительство автомобильных дорог, финансирование систем ирригации и водоснабжения", – сказал Касымалиев.

Планируемый дефицит на 2017 год сложился на уровне 23,3 млрд сомов и по отношению к ВВП составит 4,7%.