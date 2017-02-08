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Дефицит бюджета в 2016 году сложился на уровне 20,9 млрд сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/defits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408793-ru.html

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8 февраля 2017, 12:58       Комментарии

Дефицит бюджета в Кыргызстане в 2016 году сложился на уровне 20,9 млрд сомов, по отношению к ВВП это составило 4,5%. Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Дефицит планировался в размере 22,1 млрд сомов по отношению к ВВП 4,8%.
"То есть мы сократили дефицит бюджета на 0,3%. В наш адрес звучит много критики из-за того, что мы увеличиваем дефицит. И наши граждане понимают это так, что государство не сможет профинансировать эти расходы. Это не так, у нас полностью есть источники покрытия дефицита, в основном дефицит перекрывается за счет кредитов и грантов. Кредиты мы берем на строительство инфраструктурных объектов: модернизация ТЭЦ Бишкека и Токтогульской ГЭС, строительство автомобильных дорог, финансирование систем ирригации и водоснабжения", – сказал Касымалиев.
Планируемый дефицит на 2017 год сложился на уровне 23,3 млрд сомов и по отношению к ВВП составит 4,7%.

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