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Минэкономики: Вывоз золотой руды из КР осуществляется только в Китай

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355044_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408792-ru.html

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8 февраля 2017, 12:24       Комментарии

Вывоз золотой руды из Кыргызстана осуществляется только в Китай. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании парламента заявил заместитель министра экономики КР Баккельди Тюменбаев.
Отметим, депутаты обсуждают введение пошлины на вывоз руды и драгоценных металлов.
По словам Тюменбаева, после вхождения Кыргызстана в ЕАЭС возникли сложности. В том числе согласно положению ЕАЭС ввод каких-либо пошлин в отношении членов союза запрещен, так как это считается нетарифным регулированием.
"В итоге пошлина будет действовать на вывоз руды в третьи страны. Сейчас вывоз руды из Кыргызстана идет только в Китай. Но в Китай нельзя ввозить на условиях толлинга - после переработки руды нельзя будет завезти ее обратно в Кыргызстан. Мы предлагаем ввести экспортную пошлину на вывоз руды, если она не будет завозиться назад в страну", - сказал Тюменбаев.
В свою очередь заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азис Сапаралиев считает, что запрет на вывоз руды позволит золотодобывающим компаниям стоить фабрики по извлечению золота.
С его слов, в стране нет нужной золотоизвлекательной фабрики.

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