Минэкономики: Вывоз золотой руды из КР осуществляется только в Китай

8 февраля 2017, 12:24 Комментарии

Вывоз золотой руды из Кыргызстана осуществляется только в Китай. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании парламента заявил заместитель министра экономики КР Баккельди Тюменбаев.

Отметим, депутаты обсуждают введение пошлины на вывоз руды и драгоценных металлов.

По словам Тюменбаева, после вхождения Кыргызстана в ЕАЭС возникли сложности. В том числе согласно положению ЕАЭС ввод каких-либо пошлин в отношении членов союза запрещен, так как это считается нетарифным регулированием.

"В итоге пошлина будет действовать на вывоз руды в третьи страны. Сейчас вывоз руды из Кыргызстана идет только в Китай. Но в Китай нельзя ввозить на условиях толлинга - после переработки руды нельзя будет завезти ее обратно в Кыргызстан. Мы предлагаем ввести экспортную пошлину на вывоз руды, если она не будет завозиться назад в страну", - сказал Тюменбаев.

В свою очередь заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Азис Сапаралиев считает, что запрет на вывоз руды позволит золотодобывающим компаниям стоить фабрики по извлечению золота.

С его слов, в стране нет нужной золотоизвлекательной фабрики.