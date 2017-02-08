Минфин сократил 220 сотрудников

8 февраля 2017, 12:42 Комментарии

В соответствии с оптимизацией Министерства финансов сокращены 220 сотрудников - госслужащие, младший и старший техперсонал. Об этом заявил министр финансов КР Адылбек Касымалиев в ходе пресс-конференции об исполнения республиканского бюджета, планах и задачах на 2017 год.

Он отметил, что оптимизация ведомства прошла в соответствии с законом о том, что районные финансовые отделы и казначейства объединяются.

"Было произведено сокращение сотрудников, но в соответствии с Трудовым кодексом им выплатят компенсацию за три месяца. В результате оптимизации в будущем ожидается экономия средств от 30 до 60 миллионов сомов", - отметил Касымалиев.