Касымалиев: Все средства, собранные для жителей Дача-СУ, передадим честно

8 февраля 2017, 12:47 Комментарии

Для пострадавших жителей Дача-СУ кыргызстанцы уже перечислили миллион долларов. Но средства по-прежнему продолжают поступать. Кроме того, работает и международная организация, которая также собирает пожертвования.

Министр финансов КР Адылбек Касымалиев в ходе пресс-конференции на тему исполнения республиканского бюджета, планах и задачах на 2017 год, заявил, что распределение будет объективным и прозрачным.

"Я уверяю, что средства будут распределяться честно и открыто. Уже собрано более 70 миллионов сомов, но граждане все равно продолжают помогать. После того, как свою работу завершит международная комиссия, деньги будут переданы. Когда это точно будет, пока сказать сложно", - заявил Касымалиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.