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Авиакатастрофа под Бишкеком: за воздушное судно АСТ получит от страховщиков $38 млнАвиакатастрофа под Бишкеком: за воздушное судно АСТ получит от страховщиков $38 млнДеньги среди пострадавших при крушении "Боинга" будут распределяться открыто, - министр А.КасымалиевДеньги среди пострадавших при крушении "Боинга" будут распределяться открыто, - министр А.Касымалиев

Касымалиев: Все средства, собранные для жителей Дача-СУ, передадим честно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355037_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408790-ru.html

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В парламенте предполагают, что нет точной статистики о количестве судимых лиц

8 февраля 2017, 12:47       Комментарии

Для пострадавших жителей Дача-СУ кыргызстанцы уже перечислили миллион долларов. Но средства по-прежнему продолжают поступать. Кроме того, работает и международная организация, которая также собирает пожертвования.
Министр финансов КР Адылбек Касымалиев в ходе пресс-конференции на тему исполнения республиканского бюджета, планах и задачах на 2017 год, заявил, что распределение будет объективным и прозрачным.
"Я уверяю, что средства будут распределяться честно и открыто. Уже собрано более 70 миллионов сомов, но граждане все равно продолжают помогать. После того, как свою работу завершит международная комиссия, деньги будут переданы. Когда это точно будет, пока сказать сложно", - заявил Касымалиев.
Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.

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