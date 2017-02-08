За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 94,8% - Касымалиев

8 февраля 2017, 12:22 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 94,80% и составил 124 млрд 116 млн сомов. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, по сравнению с аналогичными показателями 2015 года поступления ресурсов увеличились на 7,8%, что в денежном выражении составило 9 млрд 33,8 млн сомов. "В составе поступивших ресурсов наибольший удельный вес занимают поступления, обеспеченные Государственной налоговой службой – 42%; Государственной таможенной службой – 23,6 %; Доходами от ГКВ – 12,9%; и возвратом бюджетных ссуд – 3,2", - сказала А.Касмалиев.

Также министр отметил, что неналоговые поступления республиканского бюджета составили 12 млрд 795,8 млн сомов или 102,7% от плана. По отношению к уровню предыдущего года неналоговые доходы снизились на 7 млрд 893,3 млн сомов.