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За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 94,8% - Касымалиев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/za-2016-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408789-ru.html

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8 февраля 2017, 12:22       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 94,80% и составил 124 млрд 116 млн сомов. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.
По его словам, по сравнению с аналогичными показателями 2015 года поступления ресурсов увеличились на 7,8%, что в денежном выражении составило 9 млрд 33,8 млн сомов. "В составе поступивших ресурсов наибольший удельный вес занимают поступления, обеспеченные Государственной налоговой службой – 42%; Государственной таможенной службой – 23,6 %; Доходами от ГКВ – 12,9%; и возвратом бюджетных ссуд – 3,2", - сказала А.Касмалиев.
Также министр отметил, что неналоговые поступления республиканского бюджета составили 12 млрд 795,8 млн сомов или 102,7% от плана. По отношению к уровню предыдущего года неналоговые доходы снизились на 7 млрд 893,3 млн сомов.

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