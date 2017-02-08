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Коммунисты Кыргызстана намерены отметить 100-летие Октябрьской революции

Источник:
http://kabar.kg/news/kommunist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408788-ru.html

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8 февраля 2017, 12:24       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В честь 100-летия со Дня Великой Социалистической октябрьской революции в Кыргызстане в 2017 году отметят все важные даты, достигнутые в Советском союзе. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель ОО "Комсомол", заслуженный экономист КР, доктор экономических наук, профессор Джумкадыр Акенеев.
По его словам, по значимости эта дата является самой важной в истории Кыргызстана.
"Конечно, мы не перечеркиваем 31 августа 1991 года, когда Кыргызстан обрел независимость, но если бы не было Октябрьской революции, то этой даты тоже могло не быть. Если вспомнить, то в 1917 году Кыргызстан был разделен на две части. Северный Кыргызстан был в составе Царской России, а южный - в составе Бухарского эмирата и Коканского ханства. Войдя в состав СССР, мы обрели государственность. Все, что республика имеет сегодня, было построено в Советское время. В течение 25 лет независимости Кыргызстан за счет собственных средств еще ничего не возвел. Дороги и аэропорты были реконструированы за счет иностранных поступлений", - отметил Д.Акенеев.
Также он подчеркнул, что, присоединившись к СССР, Кыргызстан обрел письменность и развил культуру.
"Помимо этого мы участвовали в Великой Отечественной войне, принимали участие в освоении космического пространства. Поэтому эту дату мы планируем отметить на высоком уровне", - добавил он.
В свою очередь, председатель политического совета партии коммунистов Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев подчеркнул, что 7 ноября является красным днем календаря и считается государственным праздником.
"Но за многие годы этот день не был отпразднован должным образом. Поэтому мы предлагаем донести эту дату до общества, показать вклад Советского союза в Кыргызстан. Нам надо поднять дух народа. В советской идеологии плохого мало, но есть патриотизм и любовь к Родине", - пояснил парламентарий.

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