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В 2016 году расходная часть бюджета без спецсредств и ПГИ исполнена в сумме 132,3 млрд сомов - Минфин

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2016-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408787-ru.html

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За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 94,8% - Касымалиев

8 февраля 2017, 12:32       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Общий объем финансирования из республиканского бюджета на основании кассового плана за 2016 год доведен в сумме 132 млрд 331,4 млн сомов или выполнен на 94,7%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.
Как он отметил, фактический кассовый расход произведен на сумму 131 млрд 262,4 млн сомов или выполнен на 99,2% от кассового плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года кассовый расход республиканского бюджета увеличился на 16,3%.
"По защищенным статьям расходов все поступившие заявки от бюджетных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, Министерством финансов удовлетворены на 100%. Это заработная плата, отчисления в Соцфонд, медикаменты, питание, пособия, стипендии и погашение процентов по госдолгу. По незащищённым статьям расходов кассовый план был доведён на 10 млрд 751,3 млн сомов или выполнен на 88,1% от уточненного плана в сумме 12 млрд 204,3 млн сомов", - сказал он.

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