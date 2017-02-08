Беременную сотрудницу КГМА отблагодарили за работу в морге после авиакрушения

8 февраля 2017, 12:35 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Преподаватель Кыргызской государственной медицинской академии Чолпон Джумагулова, находящаяся на седьмом месяце беременности, помогала идентифицировать останки погибших в результате крушения самолета в поселке Дача СУ, сообщила пресс-служба вуза.

Ректор КГМА Индира Кудайбергенова поблагодарила ее за отважную работу по опознанию и идентификации тел погибших в авиакатастрофе.

Как вспоминает сама Джумагулова, утром 16 января она пришла на кафедру, чтобы подать заявление на декретный отпуск.

"Тут же была вызвана в ректорат. А там сказали, что дело неотлагательное, нужна моя помощь", - рассказала она.

Чолпон Джумагулова, в 2011 году успешно окончившая КГМА, прошла двухгодичную ординатуру на базе кафедры судебной медицины и правоведения. Затем три года работала в отделе танатологии (в трупном отделе), и теперь считается компетентным в данной сфере специалистом.

"Над идентификацией тел трудились сутки напролет, к утру были полностью опознаны и переданы родственникам 36 останков из 37. Подобную кошмарную ночь я еще не переживала. Трагедия останется в моей памяти, наверное, навсегда", - говорит преподаватель.

Чолпон - мать двоих детей, ожидается рождение третьего.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

Как живется в Дача СУ после авиакатастрофы, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>