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Беременную сотрудницу КГМА отблагодарили за работу в морге после авиакрушения

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408786-ru.html

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Минфин сократил 220 сотрудников

8 февраля 2017, 12:35       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Преподаватель Кыргызской государственной медицинской академии Чолпон Джумагулова, находящаяся на седьмом месяце беременности, помогала идентифицировать останки погибших в результате крушения самолета в поселке Дача СУ, сообщила пресс-служба вуза.
Ректор КГМА Индира Кудайбергенова поблагодарила ее за отважную работу по опознанию и идентификации тел погибших в авиакатастрофе.
Как вспоминает сама Джумагулова, утром 16 января она пришла на кафедру, чтобы подать заявление на декретный отпуск.
"Тут же была вызвана в ректорат. А там сказали, что дело неотлагательное, нужна моя помощь", - рассказала она.
Чолпон Джумагулова, в 2011 году успешно окончившая КГМА, прошла двухгодичную ординатуру на базе кафедры судебной медицины и правоведения. Затем три года работала в отделе танатологии (в трупном отделе), и теперь считается компетентным в данной сфере специалистом.
"Над идентификацией тел трудились сутки напролет, к утру были полностью опознаны и переданы родственникам 36 останков из 37. Подобную кошмарную ночь я еще не переживала. Трагедия останется в моей памяти, наверное, навсегда", - говорит преподаватель.
Чолпон - мать двоих детей, ожидается рождение третьего.
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.
Как живется в Дача СУ после авиакатастрофы, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>

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