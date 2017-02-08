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А.Атамбаев принял министра здравоохранения Т.Батыралиева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408785-ru.html

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8 февраля 2017, 12:15       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 февраля, принял министра здравоохранения страны Талантбека Батыралиева. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Министр проинформировал о проводимых реформах в системе здравоохранения страны, работе по расширению услуг по укреплению здоровья граждан, а также принимаемых мерах по профилактике инфекционных заболеваний.
Подчеркнув важность продолжения реформ в секторе здравоохранения, А.Атамбаев заострил внимание министра на необходимости активизации мер по борьбе с коррупцией в этой системе. По словам главы государства, проводимые реформы должны обеспечить повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг и искоренить коррупцию.
На встрече министр доложил о работе по оказанию помощи в лечении и восстановлении здоровья членов семей погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы грузового самолета, произошедшей 16 января 2017 года на участке Дачи СУ.
Кроме того, Т.Батыралиев рассказал о ходе строительства в стране крупных медицинских учреждений, а также дальнейших планах по сотрудничеству с зарубежными партнерами в реализации проектов в сфере здравоохранения.

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