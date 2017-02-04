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Расходы Кыргызстана в 2016 году увеличились на 17,8 млрд сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/rashod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408784-ru.html

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8 февраля 2017, 12:21       Комментарии

Расходы республиканского бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 17,8 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.
Защищенные статьи были увеличены на 7,4 млрд сомов из них более 4 млрд сомов пошло на увеличение заработных плат.
"В 2015 году мы увеличили зарплату учителям, в 2016 году зарплату младшему техническому обслуживающему персоналу", – сказал министр.
Всего израсходовано из республиканского бюджета 131,2 млрд сомов, при плане 139 млрд сомов, выполнение составило 93,9%.
"Защищенные статьи полностью профинансированы на 84,2 млрд сомов, незащищенные статьи профинансированы на 88% в размере 26,7 млрд сомов. Недофинансированы в 2016 году были статьи "здания и сооружения" и "машины и оборудование"", – пояснил Адылбек Касымалиев.

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