Расходы Кыргызстана в 2016 году увеличились на 17,8 млрд сомов

8 февраля 2017, 12:21 Комментарии

Расходы республиканского бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 17,8 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.

Защищенные статьи были увеличены на 7,4 млрд сомов из них более 4 млрд сомов пошло на увеличение заработных плат.

"В 2015 году мы увеличили зарплату учителям, в 2016 году зарплату младшему техническому обслуживающему персоналу", – сказал министр.

Всего израсходовано из республиканского бюджета 131,2 млрд сомов, при плане 139 млрд сомов, выполнение составило 93,9%.

"Защищенные статьи полностью профинансированы на 84,2 млрд сомов, незащищенные статьи профинансированы на 88% в размере 26,7 млрд сомов. Недофинансированы в 2016 году были статьи "здания и сооружения" и "машины и оборудование"", – пояснил Адылбек Касымалиев.