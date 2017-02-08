В Кара-Балте снова не состоялись выборы мэра

8 февраля 2017, 12:04 Комментарии

Выборы мэра Кара-Балты снова не состоялись. Об этом сообщили депутаты горкенеша.

На сессию горкенеша снова не явились депутаты фракций "ЭлАман", "Ак Шумкар" и "Кыргызстан".

"На заседание явились только 18 из 31 депутата. Для того, чтобы сессия состоялась, нужно присутствие не менее 21 депутата", − сообщили представители горкенеша.

Заседание отложено до 12.00.

Напомним, три фракции из шести городского кенеша Кара-Балты выступают против избрания мэром Данияра Шабданова. На прошлом заседании депутаты должны были выбрать нового мэра города, однако собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.