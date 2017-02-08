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В Кара-Балте снова не состоялись выборы мэра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408783-ru.html

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8 февраля 2017, 12:04       Комментарии

Выборы мэра Кара-Балты снова не состоялись. Об этом сообщили депутаты горкенеша.
На сессию горкенеша снова не явились депутаты фракций "ЭлАман", "Ак Шумкар" и "Кыргызстан".
"На заседание явились только 18 из 31 депутата. Для того, чтобы сессия состоялась, нужно присутствие не менее 21 депутата", − сообщили представители горкенеша.
Заседание отложено до 12.00.
Напомним, три фракции из шести городского кенеша Кара-Балты выступают против избрания мэром Данияра Шабданова. На прошлом заседании депутаты должны были выбрать нового мэра города, однако собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

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