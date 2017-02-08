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Нацбанк на 100% использует приоритетную возможность закупа золота КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355025_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408782-ru.html

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8 февраля 2017, 11:52       Комментарии

Нацбанк на 100% использует приоритетную возможность закупа кыргызстанского золота. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании парламента заявил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
Отметим, что депутаты обсуждают поправки в Налоговый кодекс. Изменения предусматривают освобождение Нацбанка от уплаты НДС и таможенных пошлин при ввозе в страну аффинированных мерных слитков из золота и серебра, а также инвестиционных и нумизматических монет. Налоговые льготы, по мнению авторов законопроекта, следует предусмотреть и для частных предпринимателей, и для юридических лиц.
По словам Абдыгулова, главный банк страны закупает золото у всех производителей, кроме "Кумтора".
В свою очередь депутат Экмат Байбакпаев заявил, что вместо того, чтобы освобождать от налогов импортируемое золото, нужно поддерживать отечественного производителя.
"Если мы сейчас освободим от налогов импортеров, завтра на рынке появятся российские и казахские мерные слитки. Это не тот путь по которому надо идти. Нужно искать возможность стимулировать свое производство", - сказал Байбакпаев.

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