Абдыгулов: За полтора года Нацбанк продал 138 кг золота мерными слитками

8 февраля 2017, 12:15 Комментарии

За полтора года с мая 2015 года Нацбанк продал 138 кг золота мерными слитками. Об этом сегодня, 8 февраля, на заседании парламента заявил председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, из этого количества только 15 кг золота было импортировано.

"Мы ведем переговоры с "Кыргызалтыном" по закупке оборудования. После этого в КР будут производиться слитки весом 1, 2, 3, 5, 10 граммов и 1 унция. С 7 мая 2015 года все золото, кроме продукции Кумтора, покупается Национальным банком. Мы на 100% используем свое право на приоритетную покупку золота", - сказал Абдыгулов.

Однако парламентарий от фракции "Онугуу-Прогресс" Зиядин Жамалдинов заявил, что если "Кыргызалтын" не может производить слитки менее 100 граммов, этим должны заняться ювелиры.

"То, что "Кыргызалатын" выпускает только стограммовые слитки и не может производить 1-5-10-граммовые - неправильно. У нас должна быть политика. Если в стране выпускается золото и сегодня монеты мы в Казахстане покупаем, то что за политика правительства? Поэтому позорно такие законы вносить. Если мы еще и будем их освобождать от налогов, то в бюджет 2 млн сомов не поступит", - возмутился Жамалдинов.