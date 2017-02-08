Генпрокуратура хочет заблокировать ряд интернет-ресурсов

8 февраля 2017, 12:18 Комментарии

Прокуратура Бишкека создала межведомственную рабочую группу для проведения мониторинга интернет-ресурсов, доступных пользователям Кыргызстана.

В состав группы вошли столичная прокуратура ГУВД Бишкека, Управление образования при мэрии, а также некоммерческие организации.

Уже установлены отдельные ссылки в сети интернет, которые содержат информацию, способную причинить вред духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних.

7 февраля Генеральная прокуратура внесла в Октябрьский районный суд исковое заявление о признании информации, размещенной на отдельных интернет-ресурсах противоправной и запрещенной к распространению на территории КР. Они хотят заблокировать их.

В данное время список этих сайтов в интересах следствия не оглашается, по сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, информация будет доступна после вынесения решения судом.

"Все будет известно после судебного рассмотрения , а потом по результатам мы уже скажем подробно об этих сайтах", - сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры КР Алманбет Абдраманов.