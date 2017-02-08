Президент Узбекистана утвердил Стратегию действий по развитию страны

8 февраля 2017, 12:08 Комментарии

Ташкент, 8 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом накануне утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах.

Как сообщает сегодня Национальное информационное агентство Узбекистана, проект стратегии был разработан по итогам комплексного изучения актуальных и волнующих население и предпринимателей вопросов, анализа законодательства, правоприменительной практики и зарубежного опыта. Документ был опубликован в интернете и прошел широкое обсуждение с участием экспертов и общественности.

Стратегия действий охватывает пять направлений - совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы и обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

Проект документ был опубликован в СМИ 18 января текущего года и прошел широкое обсуждение с участием экспертов и общественности.