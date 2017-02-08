Президент Атамбаев реформы в Минздраве должны повысить качество медуслуг и искоренить коррупцию

8 февраля 2017, 12:21 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра здравоохранения страны Талантбека Батыралиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о проводимых реформах в системе здравоохранения страны, работе по расширению услуг по укреплению здоровья граждан, а также принимаемых мерах по профилактике инфекционных заболеваний.

Подчеркнув важность продолжения реформ в секторе здравоохранения, Президент Алмазбек Атамбаев особо заострил внимание министра на необходимости активизации мер по борьбе с коррупцией в этой системе. По словам Главы государства, проводимые реформы должны обеспечить повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг и искоренить коррупцию.

На встрече министр доложил Президенту о работе по оказанию помощи в лечении и восстановлении здоровья семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы грузового самолета, произошедшего 16 января 2017 года на участке Дачи СУ.

Кроме того, Талантбек Батыралиев рассказал о ходе строительства в стране крупных медицинских учреждений, а также дальнейших планах по сотрудничеству с зарубежными партнерами в реализации проектов в сфере здравоохранения.