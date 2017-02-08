"Дордой" сразится с таджикистанским клубом за выход в Кубок AFC

8 февраля 2017, 11:50 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" встретится с вице-чемпионом Таджикистана "Хосилот" в матче за выход в групповую часть Кубка Азиатской футбольной конфедерации, сообщила пресс-служба ФК "Дордой".

Накануне бишкекская команда обыграла в гостях туркменский "Балкан" со счетом 2:1. По сумме двух матчей (первая игра - 1:1) столичный коллектив прошел в финальный этап квалификации азиатского турнира.

Теперь же бишкекчанам придется сыграть против команды из Таджикистана, чтобы попасть в групповой этап Кубка AFC.

Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.