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"Дордой" сразится с таджикистанским клубом за выход в Кубок AFC

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408776-ru.html

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Бишкекский "Дордой" тренируется в Туркменистане перед матчем с "Балканом"

8 февраля 2017, 11:50       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Бишкекский футбольный клуб "Дордой" встретится с вице-чемпионом Таджикистана "Хосилот" в матче за выход в групповую часть Кубка Азиатской футбольной конфедерации, сообщила пресс-служба ФК "Дордой".
Накануне бишкекская команда обыграла в гостях туркменский "Балкан" со счетом 2:1. По сумме двух матчей (первая игра - 1:1) столичный коллектив прошел в финальный этап квалификации азиатского турнира.
Теперь же бишкекчанам придется сыграть против команды из Таджикистана, чтобы попасть в групповой этап Кубка AFC.
Кубок АФК - второй по значению клубный турнир в Азии. Первым считается Лига чемпионов АФК.

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