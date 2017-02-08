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Минюст лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408775-ru.html

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8 февраля 2017, 11:50       Комментарии

На основании представлений Совета адвокатов и заключений Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызстана, приказом Министерства юстиции от 1 февраля 2017 года Абдибаева Салтанат Нышановна и Токтоматов Марат Эсентурович лишены лицензий на право занятия адвокатской деятельностью, в соответствии с п.2 ч.4 статьи 22 закона КР "Об адвокатуре КР".
Как сообщили в пресс-службе Минюста, согласно закону КР "Об адвокатуре КР и адвокатской деятельности", жалобы и заявления на действия адвокатов рассматриваются Советом адвокатов в пределах их компетенции. По результатам рассмотрения жалобы, Совет имеет право вносить в Министерство юстиции представление о приостановлении или лишении адвокатской деятельности.

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