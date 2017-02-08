Минюст лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность

8 февраля 2017, 11:50 Комментарии

На основании представлений Совета адвокатов и заключений Комиссии по этике Адвокатуры Кыргызстана, приказом Министерства юстиции от 1 февраля 2017 года Абдибаева Салтанат Нышановна и Токтоматов Марат Эсентурович лишены лицензий на право занятия адвокатской деятельностью, в соответствии с п.2 ч.4 статьи 22 закона КР "Об адвокатуре КР".

Как сообщили в пресс-службе Минюста, согласно закону КР "Об адвокатуре КР и адвокатской деятельности", жалобы и заявления на действия адвокатов рассматриваются Советом адвокатов в пределах их компетенции. По результатам рассмотрения жалобы, Совет имеет право вносить в Министерство юстиции представление о приостановлении или лишении адвокатской деятельности.