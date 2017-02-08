В Кыргызстане стартует "Караван экспорта"

8 февраля 2017, 11:49 Комментарии

Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при содействии проекта ПРООН "Содействие торговле", финансируемый правительством Финляндии, с 21 февраля по 20 марта во всех областях Кыргызстана проводит масштабную информационную компанию "Караван экспорта", сообщает пресс-служба госагентства.

Цели "Каравана экспорта" – информирование отечественных производителей о выгодах, условиях экспорта, определение количества производителей, потенциальных и действующих экспортеров, а так же выявление их нужд и потребностей для оказания содействия по выходу на внешние рынки.

"После "Каравана экспорта" производители, потенциальные и действующие экспортеры узнают, какие преимущества от экспорта продукции они получат, к кому надо обращаться за конкретными услугами по вопросам экспорта и кто может им помочь по нахождению рынков сбыта", – говорится в сообщении.