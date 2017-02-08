Минюст лишил лицензий двух адвокатов

8 февраля 2017, 11:59 Комментарии

На основании представлений Совета адвокатов и заключений Комиссии по этике адвокатуры Кыргызской Республики, приказом Министерства юстиции Салтанат Абдибаева и Марат Токтоматов лишены лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство юстиции также сообщает, что согласно Закону "Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности", жалобы и заявления на действия адвокатов рассматриваются Советом адвокатов в пределах их компетенции.

"По результатам рассмотрения жалобы, Совет имеет право вносить в Министерство юстиции представление о приостановлении или лишении адвокатской деятельности. Ведомство в свою очередь заверяет граждан в том, что будет углублять сотрудничество с органами управления адвокатуры в целях обеспечения полного, всестороннего и объективного рассмотрения обращений граждан Советом адвокатов и Комиссией по этике адвокатуры", – говорится в сообщении.