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Минюст лишил лицензий двух адвокатов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/minyus...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408773-ru.html

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8 февраля 2017, 11:59       Комментарии

На основании представлений Совета адвокатов и заключений Комиссии по этике адвокатуры Кыргызской Республики, приказом Министерства юстиции Салтанат Абдибаева и Марат Токтоматов лишены лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство юстиции также сообщает, что согласно Закону "Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности", жалобы и заявления на действия адвокатов рассматриваются Советом адвокатов в пределах их компетенции.
"По результатам рассмотрения жалобы, Совет имеет право вносить в Министерство юстиции представление о приостановлении или лишении адвокатской деятельности. Ведомство в свою очередь заверяет граждан в том, что будет углублять сотрудничество с органами управления адвокатуры в целях обеспечения полного, всестороннего и объективного рассмотрения обращений граждан Советом адвокатов и Комиссией по этике адвокатуры", – говорится в сообщении.

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