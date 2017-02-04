В 2016 году доходы Кыргызстана увеличились на 9 млрд сомов

8 февраля 2017, 12:01 Комментарии

За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов исполнен на 94,8% (на 124,1 млрд сомов) по сравнению с 2015 годом ресурсы увеличились на 9 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Министр отметил, что налоговые доходы исполнены на 92% и составили 81,5 млрд сомов.

"При этом по сравнению с 2015 годом налоговые доходы увеличились на 9,2 млрд сомов. Налоговые органы собрали налогов на 11,8 млрд больше. Таможенные органы собрали меньше на 2,8 млрд сомов. Это связанно с тем, что когда мы планировали объемы поступлений на 2016 год то прогнозировали, что объем импорта снизиться на 24%, фактически же импорт снизился на 35%", – пояснил Касымалиев.