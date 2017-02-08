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Фанат забил мяч одновременно с футболистом в матче чемпионата Гондураса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355041_fa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408771-ru.html

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8 февраля 2017, 11:35       Комментарии

Нападающий "Олимпии" Рохер Рохас забил мяч в игре чемпионата Гондураса против "Готагуа" одновременно с появлением в штрафной площадке соперника болельщика. Видео эпизода размещено в Instagram rldesignz.
На 94-й минуте игры Рохас неотразимо пробил по воротам из пределов в штрафной. В то же время у ворот "Готагуа" появился болельщик со своим мячом.
Сразу после гола Рохаса фанат катнул мяч мимо лежащего голкипера. Несмотря на вмешательство постороннего, арбитр засчитал гол, благодаря которому "Олимпия" вырвала ничью - 2:2.

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