Фанат забил мяч одновременно с футболистом в матче чемпионата Гондураса

8 февраля 2017, 11:35 Комментарии

Нападающий "Олимпии" Рохер Рохас забил мяч в игре чемпионата Гондураса против "Готагуа" одновременно с появлением в штрафной площадке соперника болельщика. Видео эпизода размещено в Instagram rldesignz.

На 94-й минуте игры Рохас неотразимо пробил по воротам из пределов в штрафной. В то же время у ворот "Готагуа" появился болельщик со своим мячом.

Сразу после гола Рохаса фанат катнул мяч мимо лежащего голкипера. Несмотря на вмешательство постороннего, арбитр засчитал гол, благодаря которому "Олимпия" вырвала ничью - 2:2.