Спортсмены г.Ош в 2016 году завоевали 300 медалей

8 февраля 2017, 11:46 Комментарии

Ош, 8 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В 2016 году спортсмены города Ош в общем количестве завоевали 300 медалей. Об этом сообщили в Ошском городском комитете спорта и физической культуры.

По данным ведомства, спортсмены города Ош приняли участие в 24 чемпионатах и 36 первенствах КР, 23 соревнованиях республиканского масштаба, в 12 открытых кубках КР, 32 международных турнирах, в 4 чемпионатах Азии и в одном Центрально-азиатском чемпионате, в 3 мировых кубках, в одной спартакиаде Кыргызстана. В итоге были завоеваны 96 золотых медалей, 88 серебряных и 116 бронзовых.

"Для отличившихся спортсменов на международной арене выдаются стипендии, также рассматривается вопрос о повышении заработной платы для тренеров данных спортсменов. Кроме этого, в 2017 году со стороны комитета спорта и физической культуры будет уделено особое внимание развитию национальных видов спорта", - отметили в комитете.