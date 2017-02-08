Размер госдолга Кыргызстана на конец прошлого года составил 4,1 млрд долларов США

8 февраля 2017, 11:52 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. По состоянию на 31 декабря 2016 года размер госдолга Кыргызстана составил 4 млрд 105,44 млн долларов США. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

По его словам, из них внешний долг - 3 млрд 782,74 млн долларов США (261 млрд 879,68 млн сомов) и внутренний государственный долг - 322,70 млн долларов США (22 млрд 340,45 млн сомов).

"В 2016 году из республиканского бюджета на обслуживание государственного долга было направлено около 20,7 млрд сомов. По государственному внешнему долгу – 9 млрд 180 млн 40,9 тыс. сомов. По государственному внутреннему долгу – 11 млрд 518 млн 693,1 тыс. сомов", - сказал он.