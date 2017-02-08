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Отбор Кубка АФК-2017: "Дордой" одолел туркменский "Балкан"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/otbor-kub...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408767-ru.html

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"Дордой" обыграл туркменский "Балкан"

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8 февраля 2017, 11:27       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Многократный чемпион Кыргызстана - столичный "Дордой" накануне провел ответный матч квалификационного раунда Кубка АФК-2017 против вице-чемпиона Туркменистана - "Балкана". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, что первая встреча этих команд, которая прошла 31 января на стадионе им. А. Суюмбаева в Оше, завершилась вничью - 1:1.
"Дордою" в гостевом матче нужна была победа или результативная ничья, начиная с 2:2. Только в этом случае команда из Кыргызстана проходила в следующий раунд Кубка АФК.
Поединок, прошедший на стадионе "Спорт топлумы" в туркменском Балканабаде, завершился со счетом 1:2 в пользу "Дордоя", который проходит в следующий раунд турнира.
Как сообщается, "Дордой" уже на 8-й минуте матча открыл счет - головой удачно сыграл Алишер Азизов, отличившийся, напомним, и неделю назад в Оше. Спустя пару минут "Дордой" мог удваивать счет, однако мяч, пущенный Авазбеком Откеевым с передачи Кайрата Жыргалбека уулу, с ленточки вынес защитник "Балкана".
Затем вперед пошел уже "Балкан", которому необходимо было сравнивать счет. Но в первом тайме счет так и не изменился 1:0 в пользу "Дордоя".
Во втором тайме картина на поле, в принципе, не изменилась - хозяева шли в атаку, стремясь сравнять счет, "Дордой" явных ошибок в обороне не совершал, а на 53-й минуте смог забить. Второй гол в ворота "Балкана" отправил Авазбек Откеев - 2:0.
Туркмены смогли размочить счет, на последней минуте матча соорудив гол усилиями Акмаммета Метдаыева. Итоговый счет 1:2 в пользу "Дордоя".

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