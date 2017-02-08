Для улучшения судебной реформы необходимо обязать суды публиковать свои решения в прессе - Бакетаев

8 февраля 2017, 11:34 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Для улучшения судебной реформы необходимо обязать суды публиковать свои решения в прессе. Об этом в среду на круглом столе по судебной реформе заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, за последнее время в судебное законодательство внесено более 10 проектов, которые внесут изменения в методы и методологию судебных процессов.

"Самое главное - надо заставить судей публиковать свои решения в прессе. Сразу будет видно, какой судья, какое решение принимал и какие дела вел", - сообщил Б.Бакетаев.

Как отметил политолог, норма публикаций решений судов в прессе пойдет на пользу в части принятия справедливых решений и доверия к судам.

"Мне кажется, чем скорее мы обяжем суды публиковать свои решения, тем скорее суды начнут думать перед принятием решения, так как оно будет в прессе. Если мы добьемся публикации решений, то это пойдет на пользу всем", - подытожил Б.Бакетаев.