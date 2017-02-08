ЦИОМ НИСИ КР: Кыргызстанская молодежь весьма высоко оценивает удовлетворенность своей жизнью

8 февраля 2017, 11:34 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Центр изучения общественного мнения Национального института стратегических исследований КР (ЦИОМ НИСИ) провел анализ по выявлению индекса социального настроения молодежи. Об этом сообщает пресс-служба НИСИ КР.

Эмпирической базой для расчета индексов служат данные опроса М-Репорт, проводимых ЦИОМ по стихийной выборке посредством СМС двух операторов связи "Мегаком" и "О".

При генеральной совокупности молодежи страны равной 1 млн. 663 тыс. человек, было опрошено 907 респондентов по республике, в том числе 471 респондентов в городе Бишкек. Предел погрешности 5%, уровень доверия 95%.

Основной мотив выявления данного индекса состоит в выявлении соотношения позитивных и негативных настроений у молодежи. Возможность получения при этом (в случае преобладания негативных настроений над позитивными) отрицательных величин позволяет зафиксировать некие "критические точки" в общественном мнении, а главное – в реальном положении дел.

По всем индексам возможный минимум составляет минус 100 пунктов (-100), максимум 100 пунктов (+100). Чем выше значение, тем лучше общественное настроение и положение дел в стране, чем ниже, тем хуже социальное настроение.

Так, у кыргызстанской молодежи индекс социального оптимизма составил 74 пунктов. С точки зрения женщин 74 пунктов, мужчин 77 пунктов. По мнению молодежи города Бишкек индекс составляет 78 пунктов.

Удовлетворенность жизнью равна 75 пунктам по республики. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорит 83% мужчин и женщин, а не устраивает 9%. В Бишкеке, индекс составляет 73 пунктов.

Индекс материального положения семьи составил 55 пунктов. Уровень дохода своей семьи женщины оценили на 56 пунктов, а мужчины на 51 пункт. В Бишкеке материальное положение семьи равно 57 пунктам.

Экономическое положение в стране оценивается на уровне -7 пунктов, 42% молодежи оценивают, как хорошее и среднее, а 49% оценивают, как плохое и очень плохое.

Политическую обстановку оценивают равной 0 пунктов, 44% считают, что все плохо, другие 44% думают, что все нормально.

Общее направление развития КР как правильное оценивают 35%, как неправильное оценивают 49%, что составляет - 7 пунктов.

Напомним, сбор мнений проводится 2 раза в месяц по наиболее важным темам среди молодежи.

Для участия в опросе молодым людям необходимо подписаться, отправив слово "Алга" на короткий номер 4747 с сотовых операторов Кыргызстана "Мегаком" и "О". Все СМС анонимные и бесплатные. К участию привлекается большое количество респондентов – учащихся школ, гимназий и лицеев, студентов вузов.