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На правительственной трассе в Бишкеке установят железобетонное ограждение

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408764-ru.html

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Бишкекчане обвиняют мэрию в незаконной продаже земли

8 февраля 2017, 11:27       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, сообщили Sputnik Кыргызстан в МП.
Вместо дорожных бордюров (декоративное ограждение) под железнодорожными мостами установят 90 железобетонных парапетов.
"Это вызвано вопросами безопасности. Дело в том, что высота бордюров - не более 30 сантиметров, парапетов - 1 метр, а длина - 3 метра. Такие ограждения были установлены около Аламединского рынка и доказали свою эффективность. Они спасли много жизней", - рассказали в "Бишкекасфальтсервисе".
Планируется, что ограждение установят в течение недели.

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