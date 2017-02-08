На правительственной трассе в Бишкеке установят железобетонное ограждение

8 февраля 2017, 11:27 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, сообщили Sputnik Кыргызстан в МП.

Вместо дорожных бордюров (декоративное ограждение) под железнодорожными мостами установят 90 железобетонных парапетов.

"Это вызвано вопросами безопасности. Дело в том, что высота бордюров - не более 30 сантиметров, парапетов - 1 метр, а длина - 3 метра. Такие ограждения были установлены около Аламединского рынка и доказали свою эффективность. Они спасли много жизней", - рассказали в "Бишкекасфальтсервисе".

Планируется, что ограждение установят в течение недели.