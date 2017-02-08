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На местных выборах справки об отсутствии судимости продавались по 500 сомов, - депутат

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408763-ru.html

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8 февраля 2017, 11:03       Комментарии

На местных выборах справки об отсутствии судимости продавались по 500 сомов, заявил депутат Максат Сабиров("Республика - Ата-Журт") на заседании парламента 8 февраля. "В законе прописано, что эта справка не обязательна. Но если ее не получить, то тогда могут написать, что человек якобы был судим. Пока он будет доказывать, что судимости у него нет, уже выборы закончатся. Даешь 5 тыс. сомов и паспорта 10 человек и через час тебе приносят готовую справку", - сказал он.
Ранее заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов рассказал депутатам, что цена справки может варьироваться в зависимости от сроков, в которые он хочет ее получить.
"Если человек готов подождать 10 дней, то справка выдается бесплатно. Если он хочет получить в течение 3 дней, то ему нужно будет оплатить 170 сомов, а если в течение дня - 220 сомов", - сказал он.

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