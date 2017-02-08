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Кыргызпатент объявил конкурс на лучший инновационный проект

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408762-ru.html

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8 февраля 2017, 11:14       Комментарии

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) объявляет о проведении конкурса "Лучший инновационный проект - 2017". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Конкурс преследует цели выявить перспективных инновационных проектов и разработок, активизировать инновационной деятельности в республике, а также содействовать продвижению инновационных проектов на внутренний и внешний рынки.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
- промышленность;
- сельское хозяйство;
- медицина;
- строительство;
- информационные технологии и др.
В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, являющиеся разработчиками и собственниками идеи, заинтересованные в их коммерческой реализации и имеющие действующий охранный документ (патент, свидетельство).
К каждому конкурсному проекту должна быть приложена заявка установленного образца. Заявки принимаются в электронном и в бумажном виде по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 62., e-mail: konkurs@patent.kg
Подробнее на сайте www.patent.kg или по телефону: (0312) 68-16-01
Срок подачи заявок до 15 мая 2017 года.
Победителям конкурса будут предложены гранты на реализацию инновационного проекта. Количество победителей и сумма гранта будет определяться с учетом потребностей проектов и по результатам конкурса.

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