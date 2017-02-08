С 2005 года мы боремся за детскую площадку, на которой хотят построить высотку, - жители дома в мкр 12

8 февраля 2017, 11:17 Комментарии

С 2005 года жители дома №46 в столичном 12 микрорайоне борются за участок детской площадки, который перепродают государственные органы и на котором хотят построить высотку. Об этом группа жителей заявила 8 февраля на пресс-конференции в АКИpress.

Как рассказала председатель кооператива ЖЭК "Аврора" Венера Хегай, между детским садом №173 и жилым домом №46 незаконно строится двухподъездный девятиэтажный дом с подземной парковкой. "В генеральном плане за домом идет детская площадка, за ней проложена дорога. Они строят на месте нашей детской площадки", - отметила она.

По ее словам, этот участок земли в 2007 году был продан на аукционе, жителей домов никто не извещал об этом.

"Мэрия Бишкека продала участок на основании постановления от 4 июня 2007 года. В связи с этим жильцы и родители детсада обращались во многие инстанции, чтобы постановление отменили. Неоднократно Генпрокуратура заявляла, что они якобы подавали исковые заявления об отмене постановления мэрии. Как выяснилось, никто никаких заявлений не подавал. В апреле 2015 года межрайонный суд Бишкека полностью удовлетворил исковое заявление жителей и аннулировал постановление мэрии. Но Бишкекский городской суд отказал нам в исковом заявлении на основании истечения срока давности. Узнав об этом, жильцы обратились в Верховный суд", - рассказала она.

"На сегодняшний момент мы судимся уже по второму кругу. Данный участок земли был продан незаконно. Также мы подавали заявление для получения ПЗУ (приватизация земельных участков), где нам пришлось выплатить 22 тыс. сомов, которое так и не было получено", - добавила она.

В своем заявлении жители обращаются к президенту Алмазбеку Атамбаеву с тем, чтобы решить судьбу участка и доказать, что на участке детской площадке нельзя строить высотные дома.

С 2005-2007 годы мэром Бишкека был Арстанбек Ногоев, затем его сменил Данияр Усенов, который был на посту мэра всего год.