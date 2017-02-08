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Депутат: На местных выборах справку о несудимости можно было купить за 500 сомов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408760-ru.html

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8 февраля 2017, 11:13       Комментарии

Депутат Максат Сабиров ("Республика – Ата Журт") в ходе заседания парламента заявил, что во время местных выборов справки о несудимости можно было купить за 500 сомов.
"В законе прописано, что эта справка необязательна. Но если ее не получить, то тогда могут написать, что человек якобы был судим. Пока он будет доказывать, что судимости у него нет, уже выборы закончатся", – сказал он.
Напомним, парламент обсуждает законопроект, согласно которому справку о несудимости можно будет получать через Интернет.
На заседании отмечено, что сейчас справка выдается бесплатно, если гражданин может ждать 10 дней. Получение справки в короткие сроки стоит от 170 до 220 сомов.

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