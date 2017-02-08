В Бишкеке под мостом на проспекте Манаса установят парапеты

8 февраля 2017, 11:16 Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сейчас силами предприятия производится демонтаж дорожных бордюров на средней полосе дороги.

"В дальнейшем предприятие планирует установку около 90 железобетонных парапетов под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий", – говорится в сообщении.