Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С 2005 года мы боремся за детскую площадку, на которой хотят построить высотку, - жители дома в мкр 12С 2005 года мы боремся за детскую площадку, на которой хотят построить высотку, - жители дома в мкр 12Кыргызпатент объявил конкурс на лучший инновационный проектКыргызпатент объявил конкурс на лучший инновационный проект

В Бишкеке под мостом на проспекте Манаса установят парапеты

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408759-ru.html

Похожие новости

Забор раздора. Бишкекчане жалуются на застройку детской площадки

На правительственной трассе в Бишкеке установят железобетонное ограждение

МВД передаст Генпрокуратуре функции по выдаче справок о судимости

Депутат: На местных выборах справку о несудимости можно было купить за 500 сомов

Мужчина с пистолетом разгуливал по ж/д вокзалу в Бишкеке — МВД

8 февраля 2017, 11:16       Комментарии

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Сейчас силами предприятия производится демонтаж дорожных бордюров на средней полосе дороги.
"В дальнейшем предприятие планирует установку около 90 железобетонных парапетов под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум