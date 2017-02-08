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Еще 4,5 тыс. госслужащих уволены в Турции из-за путча

Источник:
http://knews.kg/2017/02/eshhe-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408758-ru.html

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Глава "Кыргызтелекома" уволен по итогам расследования депутатской комиссии

8 февраля 2017, 11:29       Комментарии

Турецкие власти уволили еще почти 4,5 тысячи государственных служащих в ходе чисток, последовавших за попыткой госпереворота в июле прошлого года, пишет "Би-би-си"
В числе 4464 уволенных — 2585 сотрудников Министерства образования, 893 сотрудника жандармерии и 88 работников общественного телеканала TRT.
В июле прошлого года в Турции предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена — своего давнего оппонента.
Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает свою причастность к этим событиям. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.
Всего после путча власти уже арестовали более 41 тысячи человек, а также уволили или отстранили около 100 тысяч. Всех их подозревают в связях с Гюленом. Среди жертв чисток много учителей, полицейских, судей и журналистов.

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