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Опрос: Кыргызская молодежь высоко оценивает удовлетворенность своей жизнью

Источник:
http://knews.kg/2017/02/opros-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408757-ru.html

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8 февраля 2017, 11:06       Комментарии

Центр изучения общественного мнения Национального института стратегических исследований КР (ЦИОМ) провел анализ по выявлению индекса социального настроения молодежи.
При генеральной совокупности молодежи страны равной 1 млн 663 тыс. человек, опрошено 907 респондентов по республике, в том числе 471 респондентов в Бишкеке. Предел погрешности 5%, уровень доверия 95%.
"У кыргызской молодежи индекс социального оптимизма составил 74 пунктов. С точки зрения женщин 74 пунктов, мужчин 77 пунктов. По мнению молодежи Бишкека индекс составляет 78 пунктов. Удовлетворенность жизнью равна 75 пунктам по республики. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорит 83% мужчин и женщин, а не устраивает 9%. В Бишкеке, индекс составляет 73 пунктов. Индекс материального положения семьи составил 55 пунктов. Уровень дохода своей семьи женщины оценили на 56 пунктов, а мужчины на 51 пункт. В Бишкеке материальное положение семьи равно 57 пунктам.
Экономическое положение в стране оценивается на уровне -7 пунктов, 42% молодежи оценивают, как хорошее и среднее, а 49% оценивают, как плохое и очень плохое.
Политическую обстановку оценивают равной 0 пунктов, 44% считают, что все плохо, другие 44% думают, что все нормально", – говорится в  исследовании.
Общее направление развития КР как правильное оценивают 35%, как неправильное оценивают 49%, что составляет 7 пунктов.

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