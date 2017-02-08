Опрос: Кыргызская молодежь высоко оценивает удовлетворенность своей жизнью

8 февраля 2017, 11:06 Комментарии

Центр изучения общественного мнения Национального института стратегических исследований КР (ЦИОМ) провел анализ по выявлению индекса социального настроения молодежи.

При генеральной совокупности молодежи страны равной 1 млн 663 тыс. человек, опрошено 907 респондентов по республике, в том числе 471 респондентов в Бишкеке. Предел погрешности 5%, уровень доверия 95%.

"У кыргызской молодежи индекс социального оптимизма составил 74 пунктов. С точки зрения женщин 74 пунктов, мужчин 77 пунктов. По мнению молодежи Бишкека индекс составляет 78 пунктов. Удовлетворенность жизнью равна 75 пунктам по республики. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорит 83% мужчин и женщин, а не устраивает 9%. В Бишкеке, индекс составляет 73 пунктов. Индекс материального положения семьи составил 55 пунктов. Уровень дохода своей семьи женщины оценили на 56 пунктов, а мужчины на 51 пункт. В Бишкеке материальное положение семьи равно 57 пунктам.

Экономическое положение в стране оценивается на уровне -7 пунктов, 42% молодежи оценивают, как хорошее и среднее, а 49% оценивают, как плохое и очень плохое.

Политическую обстановку оценивают равной 0 пунктов, 44% считают, что все плохо, другие 44% думают, что все нормально", – говорится в исследовании.

Общее направление развития КР как правильное оценивают 35%, как неправильное оценивают 49%, что составляет 7 пунктов.