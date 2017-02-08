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Глава МИД КНР призвал США освежить в памяти историю Второй мировой войны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355036_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408755-ru.html

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8 февраля 2017, 10:59       Комментарии

США следует освежить в памяти историю Второй мировой войны, говоря об островах в Южно-Китайском море. Об этом, как пишет RT, заявил глава китайского МИД Ван И.
"У меня есть предложение для американских друзей: освежите в памяти историю Второй мировой войны. В Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года чётко отмечено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю ранее захваченные земли, в том числе архипелаг Спратли", - заявил Ван И во время пресс-конференции в Австралии.
Он отметил, что в 1946 году Китай вернул суверенитет над архипелагом при содействии американской стороны, однако впоследствии некоторые страны незаконным путём заняли часть островов Спратли, что привело к появлению так называемого спора в Южно-Китайском море.
Ван И подчеркнул, что вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться непосредственно вовлечёнными сторонами путём мирных консультаций.
Страны вне региона должны активно поддерживать усилия Китая и других стран по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море, а не наоборот, заключил глава китайского МИД.

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