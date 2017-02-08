Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На местных выборах справки об отсутствии судимости продавались по 500 сомов, - депутатНа местных выборах справки об отсутствии судимости продавались по 500 сомов, - депутатГлава МИД КНР призвал США освежить в памяти историю Второй мировой войныГлава МИД КНР призвал США освежить в памяти историю Второй мировой войны

На выборах мэра Кара-Балты не хватило кворума депутатов горкенеша

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355034_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408754-ru.html

Похожие новости

В Кара-Балте снова не состоялись выборы мэра

Депутат: На местных выборах справку о несудимости можно было купить за 500 сомов

На местных выборах справки об отсутствии судимости продавались по 500 сомов, - депутат

Где МВД потеряло 7 млн сомов от выдачи справок о судимости? - депутат

Информация о количестве кыргызстанцев с судимостью является секретной, - депутат

8 февраля 2017, 11:01       Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в городе Кара-Балта должны были состояться выборы мэра. Однако депутаты трех фракций горкенеша не явились на сессию.
На заседание горкенеша не явились депутаты фракций "Эл Аман", "Акшумкар" и "Кыргызстан". Отметим, для того чтобы выбрать мэра, на сессию должен прийти минимум 21 депутат. В итоге лидер коалиции большинства предложил отложить сессию на более позднее время для того, чтобы пришли другие депутаты.
Отметим, ранее в городе Кара-Балте прошло мирное собрание, где горожане требовали отставки исполняющего обязанности карабалтинского муниципалитета Данияра Шабданова. Недовольства вызваны тем, что в отношении Шабданова было возбуждено уголовное дело. Сам градоначальник, со слов некоторых, вообще не приходит на работу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум