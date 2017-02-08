МВД передаст Генпрокуратуре функции по выдаче справок о судимости

8 февраля 2017, 11:18 Комментарии

Министерство внутренних дел передаст функции по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости Генеральной прокуратуре. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил депутат Тынчтык Шайназаров на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня на заседании парламента рассматривают проект закона, где работодатели сами обязаны запрашивать справку о судимости человека, который устраивается на работу.

"Если депутаты примут законопроект, не получится ли, что он не будет работать, пока функции не будут переданы?" - поинтересовался Шайназаров.

Отвечая на вопросы своих коллег, докладчик и инициатор законопроекта Дастан Бекешев отметил, что сейчас создается электронная база в МВД о судимости людей и это также будет передано Генпрокуратуре. "Поправки касаются только Трудового кодекса и делается это, чтобы облегчить жизнь обычным людям", - сказал он.

Также он добавил, что информация о количестве судимых по стране является засекреченной. Однако Ирина Карамушкина отметила, что, возможно, они попросту не подсчитали количество людей.