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МВД передаст Генпрокуратуре функции по выдаче справок о судимости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355035_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408753-ru.html

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8 февраля 2017, 11:18       Комментарии

Министерство внутренних дел передаст функции по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости Генеральной прокуратуре. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил депутат Тынчтык Шайназаров на заседании Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня на заседании парламента рассматривают проект закона, где работодатели сами обязаны запрашивать справку о судимости человека, который устраивается на работу.
"Если депутаты примут законопроект, не получится ли, что он не будет работать, пока функции не будут переданы?" - поинтересовался Шайназаров.
Отвечая на вопросы своих коллег, докладчик и инициатор законопроекта Дастан Бекешев отметил, что сейчас создается электронная база в МВД о судимости людей и это также будет передано Генпрокуратуре. "Поправки касаются только Трудового кодекса и делается это, чтобы облегчить жизнь обычным людям", - сказал он.
Также он добавил, что информация о количестве судимых по стране является засекреченной. Однако Ирина Карамушкина отметила, что, возможно, они попросту не подсчитали количество людей.

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