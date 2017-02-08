Реформы госслужбы стран Центральной Азии и Кавказа обсудили в ОЭСР

8 февраля 2017, 10:53 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. В штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках визита делегации стран-участниц Астанинского Регионального хаба в сфере госслужбы были рассмотрены вопросы реформирования госслужбы стран Центральной Азии и Кавказа, передает МИА "DKNews" со ссылкой на МИА "Казинформ".

В своём вступительном слове председатель Управляющего комитета хаба Алихан Байменов отметил важность и значимость опыта стран-членов ОЭСР в совершенствовании системы госслужбы стран-участниц хаба. Он подчеркнул, что за последние десятилетия страны региона осуществили ряд реформ, направленных на повышение эффективности систем госуправления. "Темпы, масштабы и глубина этих реформ определяются культурно-историческим, социально-экономическим контекстом и текущими приоритетами этих стран", — сказал Алихан Байменов.

В ходе семинара представители уполномоченных органов Казахстана, Кыргызстана и Грузии рассказали об основных аспектах реформирования госслужбы в своих странах. Директор Бюро по государственной службе Грузии Екатерина Кардава и директор Государственной кадровой службы Кыргызской Республики Нурханбек Момуналиев отметили ведущую роль хаба в продвижении сотрудничества их стран с ОЭСР в области госуправления.

Участники обсудили предварительные результаты специального обзора ОЭСР по стратегическому управлению кадрами госслужбы в Казахстане. В работе семинара принимали участие руководители уполномоченных органов по делам госслужбы стран-участниц хаба, также структурных подразделений Администрации Президента РК и Министерства по инвестициям и развитию РК, сообщили в пресс-службе Регионального хаба. Кроме того, прошли двусторонние встречи представителей госорганов Казахстана с руководителями соответствующих подразделений ОЭСР.

Региональный хаб в сфере госслужбы в Астане является институциональной площадкой для непрерывного обмена опытом и знаниями в сфере госслужбы для стран региона. В настоящее время участниками хаба являются 36 стран, включая страны Америки, ЕС, СНГ, Кавказа и AСEAН.

Справочно: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объединяет 35 наиболее развитых стран мира и выступает соучредителем и одним из основных партнеров Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы.