В парламенте предполагают, что нет точной статистики о количестве судимых лиц

8 февраля 2017, 10:59 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина считает, что нет точной статистики о количестве судимых лиц в стране. Об этом она сказал сегодня на заседании парламента, на котором рассматривается законопроект "О внесении изменений в законодательные акты КР по вопросам сведений о наличии или отсутствии судимости".

Депутат поинтересовалась, сколько граждан КР уже имеют судимость?

В свою очередь инициатор законопроекта депутат Дастан Бекешов отметил, что тоже запрашивал такую информацию, но ему сказали, что статистика находится в тайне. "То есть не для разглашения", - сказал он.

"Я думаю, что такой статистики нет, и просто уполномоченные органы не подсчитали и придумали, что это секретно", - заявила И.Карамушкина.