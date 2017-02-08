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В парламенте предполагают, что нет точной статистики о количестве судимых лиц

Источник:
http://kabar.kg/news/v-parlame...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408750-ru.html

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8 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина считает, что нет точной статистики о количестве судимых лиц в стране. Об этом она сказал сегодня на заседании парламента, на котором рассматривается законопроект "О внесении изменений в законодательные акты КР по вопросам сведений о наличии или отсутствии судимости".
Депутат поинтересовалась, сколько граждан КР уже имеют судимость?
В свою очередь инициатор законопроекта депутат Дастан Бекешов отметил, что тоже запрашивал такую информацию, но ему сказали, что статистика находится в тайне. "То есть не для разглашения", - сказал он.
"Я думаю, что такой статистики нет, и просто уполномоченные органы не подсчитали и придумали, что это секретно", - заявила И.Карамушкина.

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