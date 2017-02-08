Блокировать соцсети в КР предлагает Генпрокуратура из-за "Синего кита"

8 февраля 2017, 10:55 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура КР планирует перекрывать определенные сайты, пропагандирующие такие игры, как "Синий кит", сообщили в пресс-службе ведомства.

Эту инициативу пресс-служба связала с заботой о несовершеннолетних, которые могут быть подвержены вредоносному воздействию отдельных сайтов.

"Инициатива связана с "Синим китом" и другими играми такого типа, поскольку они вредят подросткам. Назвать конкретно, какие сайты имеются в виду, не можем без решения суда, но в их число входят и социальные сети", - пояснили в пресс-службе.

Специально созданная рабочая группа ведет мониторинг Сети и выявляет интернет-ресурсы, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.

"7 февраля Генпрокуратура внесла иск о признании информации, размещенной на отдельных сайтах, противоправной и запрещенной к распространению на территории Кыргызстана и поставила вопрос об ограничении доступа путем блокировки", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечено, что мониторинг интернет-ресурсов продолжится.

Игры "Синий кит" и "Тихий дом" в основном распространялись в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Ранее сообщалось, что многие подростки в Кыргызстане начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. В России правоохранительные органы уверены, что эти хэштеги стали причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

Что нужно знать родителям об игре "Синий кит" и как уберечь от нее детей, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>