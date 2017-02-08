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Блокировать соцсети в КР предлагает Генпрокуратура из-за "Синего кита"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408749-ru.html

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Генпрокуратура хочет заблокировать ряд интернет-ресурсов

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Генпрокуратура заблокирует ряд Интернет-ресурсов, наносящих вред психике подростков

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Генпрокуратура просит суд заблокировать отдельные интернет-ресурсы, негативно воздействующие на несовершеннолетних

8 февраля 2017, 10:55       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура КР планирует перекрывать определенные сайты, пропагандирующие такие игры, как "Синий кит", сообщили в пресс-службе ведомства.
Эту инициативу пресс-служба связала с заботой о несовершеннолетних, которые могут быть подвержены вредоносному воздействию отдельных сайтов.
"Инициатива связана с "Синим китом" и другими играми такого типа, поскольку они вредят подросткам. Назвать конкретно, какие сайты имеются в виду, не можем без решения суда, но в их число входят и социальные сети", - пояснили в пресс-службе.
Специально созданная рабочая группа ведет мониторинг Сети и выявляет интернет-ресурсы, которые содержат информацию, способную причинить духовному, нравственному и психическому здоровью несовершеннолетних непоправимый вред.
"7 февраля Генпрокуратура внесла иск о признании информации, размещенной на отдельных сайтах, противоправной и запрещенной к распространению на территории Кыргызстана и поставила вопрос об ограничении доступа путем блокировки", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечено, что мониторинг интернет-ресурсов продолжится.
Игры "Синий кит" и "Тихий дом" в основном распространялись в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Ранее сообщалось, что многие подростки в Кыргызстане начали делиться в социальных сетях хэштегами #морекитов, #тихийдом, #явигре, #разбудименяв420. В России правоохранительные органы уверены, что эти хэштеги стали причиной суицидов среди несовершеннолетних - игра заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.
Что нужно знать родителям об игре "Синий кит" и как уберечь от нее детей, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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