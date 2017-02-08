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Мужчина с пистолетом разгуливал по ж/д вокзалу в Бишкеке — МВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408748-ru.html

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В Бишкеке на вокзале задержан мужчина с самодельным огнестрельным оружием

8 февраля 2017, 11:06       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Cотрудники УВД на железнодорожном вокзале "Бишкек-2" задержали 27-лeтнего мужчину с огнестрельным оружием, сообщила пресс-служба МВД.
Он попал в поле зрения милиционеров 7 февраля в 17.30 на железнодорожном вокзале. Сотрудники МВД решили установить личность мужчины. Они подошли к нему, представились и попросили документы. В это время милиционеры заметили торчащий из-под куртки предмет, похожий на пистолет.
"У мужчины под курткой нашли самoдельный пистолет, который приспособлен под стрельбу 16-миллиметровыми патронами", - сообщила пресс-служба МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" Уголовного кодекса КР.
Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.

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