Мужчина с пистолетом разгуливал по ж/д вокзалу в Бишкеке — МВД

8 февраля 2017, 11:06 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Cотрудники УВД на железнодорожном вокзале "Бишкек-2" задержали 27-лeтнего мужчину с огнестрельным оружием, сообщила пресс-служба МВД.

Он попал в поле зрения милиционеров 7 февраля в 17.30 на железнодорожном вокзале. Сотрудники МВД решили установить личность мужчины. Они подошли к нему, представились и попросили документы. В это время милиционеры заметили торчащий из-под куртки предмет, похожий на пистолет.

"У мужчины под курткой нашли самoдельный пистолет, который приспособлен под стрельбу 16-миллиметровыми патронами", - сообщила пресс-служба МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.