Где МВД потеряло 7 млн сомов от выдачи справок о судимости? - депутат

8 февраля 2017, 10:42 Комментарии

Депутат Рыскелди Момбеков(СДПК) интересуется, где Министерство внутренних дел потеряло 7 млн сомов, которые оно должно было получить от выдачи справок о наличии или отсутствии судимости. На заседании парламента 8 февраля депутат сообщил, что согласно данным, представленным МВД, в прошлом году за справкой о судимости обратились более 118 тыс. граждан.

"Платной услугой получения справки в более короткие сроки воспользовались 110 тыс. человек. От них, по официальным данным, поступило 10 млн 940 тыс. сомов. Какие у вас тарифы?" - спросил он.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, если гражданин готов ждать 10 дней, то справка выдается бесплатно. "Если он хочет получить ее в течение 3 дней, то услуга стоит 170 сомов, а если в течение 1 дня - 220 сомов", - сказал он.

"Давайте посчитаем. Если 110 тыс. человек заплатили по 170 сомов, то в бюджет должно было поступить 17 млн сомов. Официальные данные говорят только о 10 млн дохода. Куда вы дели 7 млн сомов?" - возмутился Р.Момбеков.

"Все деньги, которые поступают за справки, идут в бюджет. Они не остаются в МВД. Возможно, при наборе данных были допущены ошибки. Мы уточним информацию и предоставим точные данные", - ответил К.Асанов.