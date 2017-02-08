Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке на вокзале задержан мужчина с самодельным огнестрельным оружиемВ Бишкеке на вокзале задержан мужчина с самодельным огнестрельным оружиемТ.Саркисян: "Инициативы ЕАЭС должны объединять страны и учитывать принципиальные мировые тренды"Т.Саркисян: "Инициативы ЕАЭС должны объединять страны и учитывать принципиальные мировые тренды"

Где МВД потеряло 7 млн сомов от выдачи справок о судимости? - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408747-ru.html

Похожие новости

В двух областях КР установят терминалы для получения справок о судимости

Информация о количестве кыргызстанцев с судимостью является секретной, - депутат

Глава филиала банка стала депутатом Жогорку Кенеша

Депутаты недовольны работой терминалов по выдаче справок о судимости

В течение недели в ряде областей Кыргызстана установят новые терминалы для получения справок о судимости

8 февраля 2017, 10:42       Комментарии

Депутат Рыскелди Момбеков(СДПК) интересуется, где Министерство внутренних дел потеряло 7 млн сомов, которые оно должно было получить от выдачи справок о наличии или отсутствии судимости. На заседании парламента 8 февраля депутат сообщил, что согласно данным, представленным МВД, в прошлом году за справкой о судимости обратились более 118 тыс. граждан.
"Платной услугой получения справки в более короткие сроки воспользовались 110 тыс. человек. От них, по официальным данным, поступило 10 млн 940 тыс. сомов. Какие у вас тарифы?" - спросил он.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, если гражданин готов ждать 10 дней, то справка выдается бесплатно. "Если он хочет получить ее в течение 3 дней, то услуга стоит 170 сомов, а если в течение 1 дня - 220 сомов", - сказал он.
"Давайте посчитаем. Если 110 тыс. человек заплатили по 170 сомов, то в бюджет должно было поступить 17 млн сомов. Официальные данные говорят только о 10 млн дохода. Куда вы дели 7 млн сомов?" - возмутился Р.Момбеков.
"Все деньги, которые поступают за справки, идут в бюджет. Они не остаются в МВД. Возможно, при наборе данных были допущены ошибки. Мы уточним информацию и предоставим точные данные", - ответил К.Асанов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум