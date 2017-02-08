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Бишкекчане обвиняют мэрию в незаконной продаже земли

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408746-ru.html

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8 февраля 2017, 10:47       Комментарии

Жители 12-го микрорайона столицы обвиняют мэрию в незаконной продаже земли для постройки многоэтажного дома. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель ЖЭК "Аврора" Хегай Венера.
По ее словам незаконная продажа земли прилегающей к жилому дому и находящейся в пяти метрах возле детского сада состоялась в 2007 году, при этом жителей не известили об этом.
"В наших домах более 300 квартир, мы считали, что имеем право на 6 домов построить детскую площадку. Начиная с 2005 года мы хотели оформить придомовой участок как ПЗУ, но оказалось, что в 2007 году эта земля была продана ОсОО "Амият", а позже перепродана частному лицу некой Асие Тентишевой", – рассказала председатель.
Она отметила, что судебные процессы по данному спорному участку продолжаются по сей день, а судьи ссылаясь на то, что жители упустили срок подачи искового заявления, не хотят рассматривать заявление.
"Все государственные органы так и не ответили на наши письма, а от Генеральной прокуратуры пришло письмо, что действительно этот участок продан незаконно", – добавила она.
В конце жители обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву.
"Мы просим, чтобы он помог нам с этим вопросом, дети — это наше будущее, а у них отнимают детство и лишают возможности для игр", – заключила Хегай.

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