В Алматы начнутся рейды по кыргызским автомобилям

8 февраля 2017, 10:54 Комментарии

В Алматы планируется проводить рейды по автомобилям с кыргызскими госномерами, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент государственных доходов по Алматы.

В ведомстве разъяснили об управлении на территории Казахстана автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызстане.

"В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане, Департаментом внутренних дел Алматы совместно с Департаментом государственных доходов Алматы и прокуратурой Алматы на постоянной основе планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Казахстана автотранспортными средствами, зарегистрированными в КР, для постановки их на склады временного хранения и привлечения данных граждан к административной ответственности", – сообщили в ДГД Алматы.

Как пояснили в ведомстве, со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности водителей, управлявших машинами с кыргызскими номерами, и принятия решения о возврате автомобилей данные автомобили подлежат таможенному декларированию в соответствии с кодексом РК "О таможенном деле в Республике Казахстан" с уплатой таможенных платежей.

"При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающим полномочиями, до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей. В случае неподачи таможенной декларации на указанные автомобили такие автомобили будут задерживаться таможенными органами в соответствии с кодексом РК "О таможенном деле в Республике Казахстан", – отметили в Департаменте госдоходов.

Сообщается, что ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка 306 автомашин с кыргызскими госномерами. Все лица, управлявшие данными автомобилями, привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения, не востребованы, семь транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.

Департамент государственных доходов по Алматы в целях предостережения и своевременного информирования населения доводит до сведения, что на территории Республики Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна.

"То есть ездить по доверенности физическим лицам, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается", – резюмировали в ведомстве.