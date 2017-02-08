Президент Колумбии обвинен во взяточничестве

8 февраля 2017, 10:34 Комментарии

Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос мог получить около $1 млн от бразильской компании Odebrecht в 2014 году для проведения президентской кампании.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и генпрокурора страны Нестора Умбэрто Мартинеза, часть от средств в размере $4,6 млрд, предположительно выплаченная Odebrecht экс-сенатору Колумбийской либеральной партии Отто Буле, могла быть направлена на финансировании кампании для переизбрания Сантоса на второй срок.

"Установлено, что от этой суммы в 2014 году Отто Була сделал два перевода в Колумбию, которые были обналичены на сумму в $1 млн, а конечным их получателем было руководство [предвыборной] кампании Сантоса", - пояснил Мартинез.

Сантос и глава предвыборной кампании данные обвинения отвергают.