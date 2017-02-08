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Транспортная милиция задержала мужчину с самодельным пистолетом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355028_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408743-ru.html

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Группа мужчин избили милиционера и отобрали табельное оружие

8 февраля 2017, 10:37       Комментарии

Сотрудниками Управления внутренних дел на транспорте на железнодорожном вокзале "Бишкек-2" задержали 27-лeтнего мужчину с огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Так, 7 февраля примерно примерно в 17.30 на перроне вокзала внимание транспортной милиции привлёк подозрительный мужчина. Правоохранители попросили предъявить документы для установления личности.
При визуальном осмотре обнаружили, что у него под курткой торчит предмет, похожий на огнестрельное оружие. Им оказался самoдельный пистолет, который приспособлен под стрельбу 16 мм патронами.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК КР. Задержанный водворен в ИВС.

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