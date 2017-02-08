Транспортная милиция задержала мужчину с самодельным пистолетом

8 февраля 2017, 10:37 Комментарии

Сотрудниками Управления внутренних дел на транспорте на железнодорожном вокзале "Бишкек-2" задержали 27-лeтнего мужчину с огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, 7 февраля примерно примерно в 17.30 на перроне вокзала внимание транспортной милиции привлёк подозрительный мужчина. Правоохранители попросили предъявить документы для установления личности.

При визуальном осмотре обнаружили, что у него под курткой торчит предмет, похожий на огнестрельное оружие. Им оказался самoдельный пистолет, который приспособлен под стрельбу 16 мм патронами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК КР. Задержанный водворен в ИВС.