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В Бишкеке на проспекте Манаса будет установлено ограждение

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408741-ru.html

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8 февраля 2017, 10:30       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
"Сейчас силами предприятия производится демонтаж дорожных бордюров (декоративное ограждение) на средней полосе дороги. В дальнейшем предприятие планирует установку около 90 железобетонных ограждений (парапетов) под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий", - отметили в мэрии.
Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан и водителей повысить бдительность, быть внимательными, беречь свою жизнь и жизнь окружающих людей и отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам.

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