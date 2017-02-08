В Бишкеке на проспекте Манаса будет установлено ограждение

8 февраля 2017, 10:30 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит подготовительные работы по установке металлических ограждений на проспекте Манаса, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Сейчас силами предприятия производится демонтаж дорожных бордюров (декоративное ограждение) на средней полосе дороги. В дальнейшем предприятие планирует установку около 90 железобетонных ограждений (парапетов) под путепроводом. Ограждения устанавливаются для безопасности водителей, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий", - отметили в мэрии.

Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан и водителей повысить бдительность, быть внимательными, беречь свою жизнь и жизнь окружающих людей и отнестись с пониманием к проводимым ремонтным работам.